Москва, 25 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Свыше трёх сотен украинских националистов уничтожены в ходе специальной военной операции России на Украине за прошедшие сутки. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пролёт авиации

«Всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники», — уточнил он.

Кроме того, по словам представителя оборонного ведомства, также уничтожены 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Долина и Посад-Покровское Харьковской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 24 мая, в результате ударов авиации были уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники. Также российская авиация поразила два украинских пункта управления, три склада боеприпасов и 80 районов сосредоточения живой силы и военной техники.