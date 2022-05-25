Ереван, , 11:33 — REGNUM Участники протестной акции в Ереване разблокировали резиденцию президента Армении и здание Совета национальной безопасности. Трансляция с места проведения акции 25 мая идёт в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на странице вице-спикера парламента от оппозиционного блока «Армения» Ишхана Сагателяна.

Протесты в Ереване Photolure

Он объявил, что блокировать здания не имеет смысла, так как в них никого нет. Протестующие отправились в дальнейшее шествие по столице, скандируя, что премьер-министр страны Никол Пашинян должен уйти со своего поста.

После этого активисты перекрыли движение на перекрестке проспекта Маштоца, улиц Пароняна и Лусаворича. Они сели на проезжую часть. Правоохранители требуют освободить проезд.

Напомним, массовые акции протеста в Ереване проходят с 1 мая почти каждый день. Сторонники оппозиции критикуют внешнюю политику властей. В оппозиции считают, что Пашинян в переговорах с руководством Азербайджана и Турции не отстаивает интересы армянского народа.