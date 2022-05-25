Новосибирск, 25 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Сроки завершения учебного года в новосибирских школах зависят от продолжительности учебной недели и завершения реализации образовательной программы. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Ура! Каникулы

«Ученики первых-четвёртых классов и выпускники уйдут на летние каникулы сегодня, 25 мая. Школьникам из других классов придётся ходить на занятия до 31 мая, а кому-то — и до 8 июня», — пишут «Все новости Новосибирской области» со ссылкой на минобр.

При этом это рекомендательные сроки, каждое образовательное учреждение принимает решение о начале летних каникул самостоятельно.