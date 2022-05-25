Кормиловский район, Омская область, 25 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Лесной пожар потушен в Кормиловском районе Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщил 25 мая в Главном управлении лесного хозяйства региона.

54.mchs.gov.ru Лесной пожар

Лесной пожар в Кормиловском районе обнаружили 24 мая. Огонь перешёл на лес с земель иных категорий — с соседнего поля. Термоточку показала система дистанционного мониторинга.

«Мы позвонили в ЕДДС района, там подтвердили, что горит поле, но поначалу опасности для леса не было. Наши работники всё-таки выехали на место и обнаружили, что огонь уже зашёл в лес», — отметил замдиректора САУ «Подгородный лесхоз» Хасан Шарипов.

Лесхоз тушил пожар шесть часов, задействовав для этого автомобиль и колёсный трактор. С помощью трактора, закупленного в 2019 году по нацпроекту «Экология», производили опашку.

К 21:00 по местному времени низовой беглый пожар ликвидировали. В результате выгорела подстилка. Сами деревья, по оценке специалистов лесхоза, не пострадали. Причиной перехода огня в лес стало то, что прилегающее к нему поле не было опахано. Виновные устанавливаются.

Добавим, на большей части территории Омской области на сегодняшний день прогнозируется третий класс пожарной опасности по условиям погоды. В Русско-Полянском районе — чрезвычайный пятый класс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня. Посещение лесов ограничено.

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