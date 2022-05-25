Канберра, 8 июля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. 7 июля власти штата Новой Южный Уэльс, расположенного на юго-востоке Австралии, продлили локдаун до 16 июля. В результате десятки тысяч людей, вынужденные сидеть на карантине третью неделю подряд, нуждаются в срочной финансовой помощи от федеральных властей. Об этом 8 июля сообщила газета The Sydney Morning Herald.

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Ранее на помощь федералов могли рассчитывать только те граждане, на счетах которых находилось менее чем 10 000 австралийских долларов ($ 7 455). Однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что с 8 июля правило будет существенно изменено для жителей центральных районов Сиднея, которые первыми столкнулись с ограничениями, а затем, 11 июля, на помощь смогут рассчитывать жители остальной части Большого Сиднея.

Более 67 000 жителей Нового Южного Уэльса уже подали заявки на федеральные выплаты из-за коронавируса. Размер выплаты составит 500 австралийских долларов ($370) в неделю.