Москва, 25 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Подмосковье в течение 2022 года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют девять дорог регионального значения, сообщили в пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Oleg1959 Автодорога

Отремонтированные дороги позволят более 700 тыс. жителям и гостям Подмосковья безопасно и комфортно добраться к более 20 туристическим объектам, расположенным на территории семи городских округов.

В целом планируется отремонтировать в общей протяженностью порядка 40 км региональных дорог — в Можайске, Истре, Коломне, Серпухове и др. Всего в рамках ремонтного сезона в Подмосковье отремонтируют более 1,2 тыс. дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 13 тыс. пешеходных переходов планируется привести в порядок в Подмосковье к августу 2022 года.

Читайте также: В Подмосковье обустроят свыше 13 тыс. пешеходных переходов