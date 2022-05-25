Ростов-на-Дону, 25 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Ростовской области летом откроют около 100 пляжей и 131 место отдыха у воды, где будет действовать запрет на купание. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Пляж в Константиновске

Донские спасатели обследовали более 60 акваторий пляжей, в том числе более десяти детских. По программе «матрос-спасатель» обучено более 40 работников спасательных постов. Службы экстренного реагирования продолжают вести профилактическую работу, проводят обучающие семинары, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим с использованием роботов-тренажеров.

Областной «День безопасности на водных объектах» планируется провести 28 мая.