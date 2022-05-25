Москва, 25 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки госпитализировали 2503 заболевших COVID-19, сообщили 25 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 25 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2503 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5%», — сообщили в штабе.

Отмечается, что всего было выявлено 4 580 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных СOVID-19, за сутки скончались 93 человека.