Ханты-Мансийск, 25 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 25 мая госпитализировали 26 больных с COVID-19, 56 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Kraszdrav.ru Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 22 новых случаев заражения коронавирусом. Это на двух человек больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Нижневартовск — 8.

С начала пандемии в Югре к 25 мая насчитывается 210 495 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 552 пациента, 2546 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).