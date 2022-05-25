В России в повторный прокат выйдет аниме «Ученик чудовища»
Москва, 25 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В российских кинотеатрах во второй раз покажут аниме «Ученик чудовища». Информация об этом появилась на сайте «Бюллетеня кинопрокатчика».
Иван Шилов ИА REGNUM
Аниме
По данным издание, картина выйдет 2 июня 2022 года. За прокат будет отвечать компания «Престиж Кино».
ИА REGNUM напоминает, что «Ученик чудовища» — полнометражный аниме-фильм, созданный японским мультипликатором Мамору Хосодой в 2015 году. В России он был показан в 2018 году.