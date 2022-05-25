Сеул, 25 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 400 человек. Об этом 25 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 25 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 050 105 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 658 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 571 263 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 4110 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 272 841 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 44 868 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 3 898 378 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 23 956 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 017 923.

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