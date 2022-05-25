Сана, 25 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Силы ПВО йеменского повстанческого движения хуситов сбили разведывательный беспилотник ВВС Саудовской Аравии. Об этом 25 мая сообщил официальный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари на странице в соцсети.

@islamicworldupd Wing loong

По его словам, беспилотник был уничтожен при пересечении северных границ Йемена.

Как подчеркнул Сари, это уже третий беспилотник, сбитый силами хуситов за последнюю неделю.

«В приграничном районе нашими силами ПВО был сбит военный разведывательный беспилотник модели Wing Loong2 китайского производства. Он был взят на прицел расчётами ПВО, когда нарушил перемирие и осуществил враждебные действия в небе над пограничным районом Катафа», — сообщил Яхья Сари.