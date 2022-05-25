Пенза, 25 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Пензенской области подтвердили еще 49 случаев заражения коронавирусом, выздоровели за сутки 57 человек. В ковид-стационары госпитализировали 31 пациента, сообщает 25 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего по области зарегистрировано 186 545 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 180 129 пациентов, скончались 5886 человек, в том числе двое — за сутки.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенскую область доставили очередную партию вакцины «Спутник V» в количестве 10 тыс. комплектов.

Читайте также: В Пензенскую область поступила новая партия вакцины против COVID-19