Варшава, 25 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Польский премьер-министр резко выразился по поводу разногласий Великобритании с ЕС из-за североирландского протокола, сообщает 25 мая британская газета Daily Express.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий призвал обе стороны искать компромисс, а не создавать угрозу торговой войной вследствие Brexit, и добавил: «Вместе мы сильны, врозь мы очень слабы».

Это может стать еще одним серьезным конфузом для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который видит в правом правительстве Польши важного союзника и надеется с ее помощью переиграть европейские сверхдержавы — Германию и Францию.

В интервью Моравецкий предупредил: «Торговые войны — это проигрышная ситуация. Польша хочет быть настолько сильным партнером для Великобритании, насколько это возможно — мы хотим работать над компромиссом».

«Только Путин и наши враги будут довольны очередным спором между такими близкими партнерами, как Великобритания и Европейский союз», — добавил он.

По словам премьер-министра Польши, он пытается «максимально успокоить ситуацию между Францией и Великобританией» — двумя странами, разногласия между которыми не утихали с тех пор, как начались переговоры с ЕС по сделке Brexit.

Отвечая на вопрос об угрозе Великобритании разорвать соглашение по Brexit, Моравецкий добавил: «В нынешних обстоятельствах… это должно стать предупреждением для тех, кто хочет с чем-либо не соглашаться».