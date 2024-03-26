Уфа, 25 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Отпраздновать 140-летие со дня рождения исследователя Арктики Валериана Альбанова намерены в Уфе. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В. Кузнецов Арктика

Сообщается, что 26 мая 2022 года сотрудники музея полярников проведут празднование 140-летия со дня рождения исследователя Арктики Валериана Альбанова.

Отмечается, что в 2022 году планируется задействовать разнообразные площадки Уфы.

Так, в 10:00 часов в гимназии № 16 по ул. Менделеева, 146/1 пройдет торжественная церемония открытия класса географии имени В. И. Альбанова.

В 12:00 часов в Доме молодёжи «Йәшлек Хаус» по ул. Пушкина, 86 состоится всероссийская научно-практическая конференция «Альбановские чтения». В ходе конференции планируется подписать соглашения о сотрудничестве национального музея Башкирии с музеем Георгия Седова в Донецкой Народной Республике.

В 14:00 часов начнётся работа секций всероссийской научно-практической конференции «Альбановские чтения».

В 17:00 в музее полярников имени В. И. Альбанова по ул. Свердлова, 88 начнется торжественная церемония награждения победителей регионального творческого конкурса «Северное сияние».

В 18:00 часов будет показан фильм о создании музея имени В. И. Альбанова в Башкирии.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в Уфе торжественно открыли музей полярников имени В. И. Альбанова.