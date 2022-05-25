Иркутск, 25 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Иркутской области по итогам 2021 года номинальная заработная плата увеличилась на 9,1% (54,4 тыс. рублей). Судя по данным Минтруда РФ, обозначенным в ежегодном докладе перед парламентом губернатора региона Игоря Кобзева, это второе место среди регионов Сибири после Красноярского края.

Pixabay.com Зарплата

В своем телеграм-канале губернатор Приангарья отметил также, что за первые два месяца 2022 года номинальная заработная плата увеличилась на 11,7% и составила 54,8 тыс. рублей.

«Среди 10-ти регионов СФО Иркутская область занимает 2 место по размеру среднемесячной заработной платы работников. Мы также наблюдаем снижение безработицы. По итогам I квартала 2022 года уровень общей безработицы составил 5,4%, — напомню, что по итогам 2021 года он составлял 6%», — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, для Иркутской области пандемийный 2021 год стал годом восстановления региональной экономики.

Читайте также: Глава Приангарья известил о восстановлении региональной экономики