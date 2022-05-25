Мурманск, 25 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Мурманске возбуждено уголовное дело о присвоении денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Цитата из м/ф «Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Почта

«Установлено, что Центром социальной поддержки населения г. Мурманска в отделение УФПС Мурманской области АО «Почта России» ежемесячно перечислялась выплата для вручения нарочным заявителю. При этом до конечного адресата денежные средства на протяжении двух лет не доходили», — сообщили в ведомстве.

По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение).

В настоящее время причитающиеся заявителю денежные средства возвращены в полном объеме.

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