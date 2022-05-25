Ярославль, 25 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Ярославле ночью 25 мая сгорела машина Алсу Ермоловой — помощницы депутата муниципалитета Наталии Бобряковой. Машина сгорела полностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM помощница рассказала в личной беседе.

vk.com/wefreeyaroslavl Сгоревший автомобиль Алсу Ермоловой

Женщина полагает, что стала жертвой злоумышленников. По её словам, это уже не первый случай. 13 марта принадлежащий ей «Митсубиси» облили красной краской, а до этого — повредили другую машину.

Женщина связывает происшествия с конфликтом на бывшем рабочем месте.

«Я работала раньше юристом на заводе. Произошёл коррупционный случай, который я выявила, и после это случилось. У меня раньше была BMW — и мне её во дворе прямо на рабочем месте разбили. Я отогнала машину в другой город, соответственно, купила вот эту «Митсубиси», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Алсу Ермолова.

Помощница депутата обратилась в полицию по факту пожара.