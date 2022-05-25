Шолоховский район, Ростовская область, 25 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Начальника участка сортировки и обработки почтовых отправлений и печати Вёшенского почтамта УФПС Ростовской области обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Женщина предстанет перед судом, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

Следователи полагают, что фигурантка уголовного дела с августа 2020 года по февраль 2022 года вносила в официальные документы организации заведомо ложные сведения о выполнении фиктивным работником трудовых обязанностей. Всю начисленную зарплату в размере более 270 тыс. рублей обвиняемая присвоила.

Материалы уголовного дела направлены в суд.