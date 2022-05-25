Челябинск, 25 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Челябинской области директор одной коммерческой организации оштрафован за дачу взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Wisegeek.org Суд

По данным следствия, он передал 1,8 млн рублей главному технологу муниципального предприятия. Деньги предназначались за заключение муниципального контракта по поставке оборудования и за его оплату.

Суд обязал подсудимого уплатить штраф в размере 3,5 млн рублей. Уголовное дело технолога пока рассматривается в суде.