Молдавия, 25 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Компания «Молдовагаз» запросила в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) разрешения повысить с 1 июня тарифы на природный газ более чем в полтора раза: с 14,1 до 22,2 лея (с 42 до 65 рублей) за кубометр. Об этом 25 мая сообщает новостной портал Mold-street.com.

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Если в НАТЭ поддержат это предложение, то тариф на газ будет в пять раз выше, чем год назад. Ранее на все запросы «Молдовагаза» в НАРЭ давали положительный ответ.

Также сегодня, 25 мая, глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что компания направила запрос на повышение тарифа, но не назвал, какое увеличение запрашивается.

Стоит отметить, что два месяца тарифы на газ в Молдавии не позволяют окупить затраты на его приобретение. В апреле российский газ для Молдавии стоил $1194, в мае — $920, а тариф рассчитан на цену $620. Антироссийская политика молдавского правительства, работающего с августа 2021 года, привела к тому, что Газпром привязал цену к европейским с некоторой скидкой.