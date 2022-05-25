Саратов, 25 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Саратовской области за истекшие сутки выявили 121 новый случай заражения коронавирусом, накануне заболели 108 жителей. В больницы госпитализировали 82 пациента, выписали 132 человека, сообщает 25 мая региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего по области подтверждено 251 772 случая заражения коронавирусом, выздоровели 244 348 человек.

На стационарном лечении находятся 360 пациентов, на амбулаторном — 1210.

От последствий заражения коронавирусом в Саратовской области скончался за время пандемии 5961 человек, за сутки умерли два человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с начала пандемии в мире выявили более 523,7 млн носителей коронавируса.

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