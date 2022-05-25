У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,4
Джакарта, 25 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,4 потрясло округ Западный Ломбок, сообщает Detik.
Zeml.info
Землетрясение
Землетрясение произошло 25 мая в 04:18 по западно-индонезийскому времени.
«Эпицентр землетрясения находился в море в 94 км от Западного Ломбока», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
По данным агентства землетрясение ощущалось в Денпасаре и Матараме.
Напомним, Индонезия расположена в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.