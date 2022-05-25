Джакарта, 25 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,4 потрясло округ Западный Ломбок, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 25 мая в 04:18 по западно-индонезийскому времени.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 94 км от Западного Ломбока», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

По данным агентства землетрясение ощущалось в Денпасаре и Матараме.

Напомним, Индонезия расположена в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.