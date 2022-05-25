Новосибирск, 25 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Новосибирске муниципальная аварийно-спасательная служба приступила к водолазному обследованию дна пляжей. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Пляж

«В этом году пляж «Бугринская роща» первый, на котором проводится водолазное обследование дна, дальше по плану — обследование всех пляжей на водохранилище. На этом пляже уровень воды позволяет проводить водолазные обследования, но на водохранилище воды пока ещё мало», — прокомментировал заместитель начальника МАСС Алексей Шилов.

В Новосибирске насчитывается 38 запрещённых для купания мест. В этом году планируется открыть шесть пляжей. На сегодня купание запрещено на всех городских водоёмах.