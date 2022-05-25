Москва, 25 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В РФ замедляются инфляционные процессы, и Россия может даже на время столкнуться с дефляцией. Об этом 25 мая заявил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, комментируя решение ЦБ РФ провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«ЦБ не стал ждать планового заседания 10 июня (две недели), а значит, снижение ставки в новых условиях становится крайне необходимым. Это намекает на неизбежность снижения ключевой ставки с 14% как минимум до 12%. Но, на мой взгляд, нельзя исключать и более сильное смягчение вплоть до 11%, — сказал Карпунин. — Поводы для такого решения на поверхности: инфляция демонстрирует резкое замедление на фоне сжатия потребительского спроса и торможения кредитования, а рубль укрепился рекордными в истории темпами. Инфляционные ожидания населения при этом опустились до 11,5% — минимум за 12 месяцев».

Кроме того, он отметил, что понедельная статистика Росстата по индексу потребительских цен также сигнализирует о замедлении инфляционных трендов.

«Мы даже можем на время столкнуться с дефляцией», — не исключил Карпунин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России объявил о проведении внепланового заседания, на котором будет обсуждаться размер ключевой ставки.