Центробанк РФ намекает на новое снижение ключевой ставки — эксперт
Москва, 25 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В РФ замедляются инфляционные процессы, и Россия может даже на время столкнуться с дефляцией. Об этом 25 мая заявил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, комментируя решение ЦБ РФ провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке.
«ЦБ не стал ждать планового заседания 10 июня (две недели), а значит, снижение ставки в новых условиях становится крайне необходимым. Это намекает на неизбежность снижения ключевой ставки с 14% как минимум до 12%. Но, на мой взгляд, нельзя исключать и более сильное смягчение вплоть до 11%, — сказал Карпунин. — Поводы для такого решения на поверхности: инфляция демонстрирует резкое замедление на фоне сжатия потребительского спроса и торможения кредитования, а рубль укрепился рекордными в истории темпами. Инфляционные ожидания населения при этом опустились до 11,5% — минимум за 12 месяцев».
Кроме того, он отметил, что понедельная статистика Росстата по индексу потребительских цен также сигнализирует о замедлении инфляционных трендов.
«Мы даже можем на время столкнуться с дефляцией», — не исключил Карпунин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России объявил о проведении внепланового заседания, на котором будет обсуждаться размер ключевой ставки.