Екатеринбург, 25 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Заведующего одним из отделений Свердловского областного онкодиспансера выпустили из СИЗО. Об этом журналистам сообщили пресс-службе Чкаловского районного суда Екатеринбурга.

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Мужчину обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы. Меру пресечения изменили на запрет определённых действий. Обвиняемому запрещено видеться с другими участниками дела без согласия суда и прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уральцу инкриминируют групповое изнасилование несовершеннолетней. Фигурантами дела также являются генерал-майор в отставке Рамиль Г. и его знакомая.