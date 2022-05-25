Москва, 25 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. За последние годы в рамках деятельности Федерального медико-биологического агентства было получено 100 патентов. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

«За 2020–2021 гг. получено 100 патентов и полезных моделей и семь ноу-хау», — сказала Скворцова.

По её словам, в структуру ФМБА входят 35 научных центров, из которых 11 имеют современные возможности для фундаментальных исследований, 13 имеют площадки для производства, 21 центр имеет собственные базы для проведения исследований.