Москва, 25 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Москва выступает против того, чтобы действующие молдавские власти сводили счёты со своими бывшими соперниками. Об этом замглавы МИД России Андрей Руденко заявил 25 мая журналистам, комментируя ситуацию с задержанием в Молдавии бывшего президента Игоря Додона.

Dodon.md Додон

По его словам, в России ситуацию с Додоном считают внутренним делом Молдавии. Вместе с тем внешнеполитическое ведомство будет внимательно следить за полным соблюдением прав молдавского политика в рамках процессуальных действий.

«Вместе с тем мы не хотели бы, чтобы нынешние власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации, воспользовавшись этим моментом», — сказал Руденко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Додона задержали в Молдавии на 72 часа. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении и предательстве родины. С 30 июня 2021 года Додон занимает пост председателя общественной организации «Молдавско-Российский деловой союз».

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