Южно-Сахалинск, 25 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. На Сахалине за хулиганство возбудили уголовное дело на 66-летнего жителя Охи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в областном СУ СКР.

Цитата из к/ф «Ворошиловский стрелок». Реж. Станислав Говорухин. 1999. Россия Перед выстрелом

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Мужчина работал охранников гаражей, которые расположены по улице Ленина в Охе. В начале мая он заметил двух 13-летних мальчиков, которые прыгали по крышам гаражей. Ему это не понравилось и пенсионер произвёл не менее трёх выстрелов из пневматического пистолета в сторону подростков. Одному из детей причинены телесные повреждения — ссадины на руке и бедре.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленник без видимой причины ударил подростка ножом в шею в городе Выборге.