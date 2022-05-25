Варшава, 25 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Власти Польши предложили ввести дополнительную пошлину для стран, которые продолжат импорт нефти из России, заявил 25 мая премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Польша

По его словам, в настоящее время в ЕС ведется обсуждение очередного пакета санкций против России. При этом Польша и ряд других стран настаивают на том, чтобы в этот пакет был включен запрет на импорт российской нефти.

«Мы ведем переговоры на уровне Европейского союза для того, чтобы согласовать очередной пакет, содержащий также вопросы, связанные с нефтью. Надо учесть определенные опасения, но также и со стороны тех государств должно быть больше смелости входа в это пространство, то есть исключение поставок нефти со стороны России», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны ЕС наверняка смогут прийти к согласию по шестому пакету антироссийских санкций (предусматривает отказ от российской нефти).