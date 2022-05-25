Лос-Анджелес, США, 25 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Известный голливудский дилер Ричард Маркс, которого привлекли к суду в качестве свидетеля адвокаты Джонни Деппа, заявил, что карьеру Эмбер Хёрд нельзя сравнивать с карьерами кинозвёзд первой величины. Об этом 25 мая сообщает портал The Wrap.

Gage Skidmore Эмбер Хёрд

Ранее продюсер Кэтрин Арнольд, которую вызвали юристы Хёрд, сказала в суде, что до начала судебного процесса между Деппом и его экс-супругой заработки актрисы росли, а показатели её карьерного роста были сопоставимы с таковыми у Джейсона Момоа, Галь Гадот, Зендаи, Аны де Армас и Криса Пайна. Маркс, почти 50 лет проработавший в индустрии, счёл подобные заявления смехотворными.

«Она очень хитрая и гладкая, но она не эксперт в заключении сделок, — сказал Маркс об Арнольд, — её оценка ущерба ни на чём не построена и является крайне спекулятивной». Он добавил, что Хёрд никогда не получала гонорары уровня вышеназванных актёров, и что ей не предлагали такие же большие роли. Когда юристы предположили, что Хёрд перешла на этот уровень после проб на роль в кинокомиксе «Аквамен», Маркс заявил, что голливудскому актёру топ-списка не нужно было бы проходить прослушивание, поскольку продюсеры сами предложили бы ему роль.

Напомним, судебный процесс по делу о клевете между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд проходит сейчас в суде штата США Вирджиния. В качестве председателя выступает судья Пенни Азкарате, но решении об удовлетворении иска Деппа будут принимать присяжные. Голливудский актёр потребовал от экс-супруги выплатить ему $50 млн, сторона Хёрд подала ответный иск на сумму $100 млн.