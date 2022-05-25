Кострома, , 11:36 — REGNUM Двух жителей Костромы будут судить за массовую кражу интернет-кабелей из подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Подъезд Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия весной 2022 года мужчина 1990 и 1992 года рождения срезали провода в 14 подъездах многоквартирных домов, обесточив более 500 квартир. Люди остались без ТВ-сигнала и интернета.

Кабели были сданы в пункт приёма металлолома, за них костромичам удалось выручить 20 тысяч рублей. При этом фактический ущерб, причинённый их действиями, составил 200 тысяч рублей. По статье «Кража» каждому из мужчин грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области ухудшилась ситуация с распространением наркотиков