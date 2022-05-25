Иркутск, 25 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 25 мая поздравил выпускников школ региона с последним звонком. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, со школой в 2022 году прощаются 13,5 тыс. одиннадцатиклассников Приангарья. Праздничные линейки сегодня прошли в девяти муниципалитетах региона.

Последний звонок

«Выпускники, впереди у вас не только выпускной бал, но вся большая жизнь. Не сомневаюсь, что вам по плечу самая высокая планка, самые амбициозные планы. Желаю всем успешно преодолеть итоговые испытания и получить такие результаты, с которыми легко будет реализовать все ваши планы, надежды и мечты» — сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона также объявил о старте всероссийской акции «Марафон побед — 2022», в рамках которой выпускники смогут поучаствовать в тематических мероприятиях, получить полезные советы по подготовке к ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году последние звонки в школах Иркутской области проходят в традиционном очном формате, но с обязательным соблюдением всех противоэпидемических требований.

Вместе с тем 18 и 25 мая в Приангарье вводится ограничение розничной продажи алкоголя: запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 местного времени.

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