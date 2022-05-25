Волгоград, 25 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Уникальные артефакты периода неолита передадут археологи в коллекцию Волгоградского областного краеведческого музея, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

(сс) JamesDeMers Археолог

Учёные исследовали раскопки стоянки древнего человека во Фроловском районе. Памятник археологии находится на начальной стадии изучения. По предварительным данным, удалось обнаружить порядка 1 200 артефактов датируемых VII — V тысячелетием до н. э., что позволяет внести стоянку в список памятников каменного века с наибольшим количеством артефактов на территории Волгоградской области.

Преимущественно обнаружены предметы из кремния — нуклеусы, отщепы, пластины, различные орудия труда. Учёные предполагают, что древние люди жили здесь оседло.