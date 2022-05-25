Анадырь, 25 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Анадыре на базе Чукотской окружной больницы открылся первый гериатрический центр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Старость

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Здесь будут оказывать полноценную медицинскую помощь жителям старше 60 лет.

«Гериатрия — наука о старении человека. Эта служба предназначена для правильной и более качественной помощи пожилым людям, для предотвращения болезней, связанных со старением. В гериатрический кабинет будет направлять участковый терапевт, также можно записаться напрямую в регистратуре. В дальнейшем эта направление в округе будет расширяться», — рассказал специалист центра, врач Виктор Ноздреватых.

Центры гериатрии открывают по всей стране по поручению правительства и минздрава РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2022 года начнётся работа по созданию в России регистра пациентов с болезнью Альцгеймера.