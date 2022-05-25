Ростов-на-Дону, 25 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Ростовской области благодаря возобновлению и модернизации крупных предприятий удалось на треть увеличить производство яиц. Об этом сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Куриные яйца

«Производства яйца за первый квартал текущего года на Дону выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и превысило 396 млн штук. В прошлом году в этот период на ситуацию с производством пищевого яйца влияла приостановка в конце 2020 года деятельности двух крупнейших птицефабрик, которые производили 45% от регионального объёма производства данной продукции», — пояснил он.

Так, восстановили свою деятельность птицефабрика «Таганрогская» — после ликвидации птичьего гриппа, и «Аксайская птицефабрика» — после изменения технологической схемы содержания и кросса птицы. Предприятия работают на полную мощность.