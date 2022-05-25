Москва, 25 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Преждевременно говорить о возможном обмене пленных украинских боевиков на российских солдат, в том числе на осуждённого в Киеве военнослужащего Вадима Шишимарина. Об этом заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил 25 мая журналистам.

Culture.ru Здание МИД России

По его словам, возможность обмена будет рассматриваться после того, как сдавшихся в плен боевиков нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудят и вынесут им приговор. После судебных процедур станут возможны какие-то другие шаги.

«До этого все разговоры об обмене преждевременны», — сказал Руденко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Киеве приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство жителя Сумской области. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что «технически» его можно обменять на украинских пленных.

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