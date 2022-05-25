В МИД России оценили возможность обмена осуждённого на Украине солдата
Москва, 25 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Преждевременно говорить о возможном обмене пленных украинских боевиков на российских солдат, в том числе на осуждённого в Киеве военнослужащего Вадима Шишимарина. Об этом заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил 25 мая журналистам.
По его словам, возможность обмена будет рассматриваться после того, как сдавшихся в плен боевиков нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудят и вынесут им приговор. После судебных процедур станут возможны какие-то другие шаги.
«До этого все разговоры об обмене преждевременны», — сказал Руденко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Киеве приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство жителя Сумской области. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что «технически» его можно обменять на украинских пленных.
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