Донецк, 25 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования в течение 18 минут обстреляли из артиллерии Петровский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 25 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:25 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что украинские нацисты в 10:43 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по нему четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сдавшийся в плен командир нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Прокопенко рассказал жене об условиях содержания в плену.