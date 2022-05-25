Екатеринбург, 25 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Свердловское УФАС оштрафовало «Газпромбанк» на 400 тысяч рублей. Причиной стала рассылка рекламы без согласия граждан, сообщили журналистам в областном антимонопольном ведомстве.

Pixabay.com «Стоп спам»

В рекламе кредита отсутствовала часть существенной информации. В частности, не были указаны данные о дополнительных расходах, связанных с необходимостью личного страхования заёмщика. При этом стоимость кредита увеличивается из-за оформления страховки, что обязательно должно быть указано в рекламе.

В свердловское УФАС обратился гражданин, на номер которого поступила рассылка рекламы. Согласия на её получение он не давал. Таким образом было нарушено право гражданина на неприкосновенность частной жизни. С учётом повторности нарушения, антимонопольное ведомство оштрафовало «Газпромбанк» на 400 тысяч рублей.