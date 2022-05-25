Москва, 25 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Успех перестройки российской экономики зависит прежде всего от эффективности политики импортозамещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексей Кудрина о том, что на перестройку российской экономики может уйти от полутора до двух лет.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«Один из главных факторов здесь — это импортозамещение, но не проекты «крупноузловой сборки», успех которых зависит от политики европейских поставщиков, а проекты с более глубокой локализацией в плане сырья и комплектующих, предусматривающие выпуск полуфабрикатов российскими компаниями, — сказал Гусев. — Далее следует выделить трансформацию логистических цепочек с большим акцентом на рост объемов торговли со странами Азии, главным образом по некоторым не производимым в России видам конечной продукции, запчастям, некоторым видам сырья и компонентов. Эта политика началась далеко не вчера, поэтому уже сейчас можно видеть некоторые последствия».

Как пояснил Гусев, относительным успехом может служить то, что промышленное производство в РФ по итогам марта 2022 года не снизилось, а даже выросло на 3% по отношению к марту 2021 года.

«Еще важный фактор — уровень реальных цен на российские энергоносители и прочее сырье, будут ли они торговаться с существенным дисконтом или нет», — добавил Гусев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что успех экономической перестройки РФ во многом зависит от того, повысится ли привлекательность внутреннего рынка России.