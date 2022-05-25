Москва, 25 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Московской области учёные ряда НИИ, занимающиеся развитием агропромышленного комплекса, разработали новый состав баковой смеси, используемой для обработки почвы от борщевика, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.

Borshchevik-info.ru Борщевик

Учёными была выведена формула, воздействующая только на однолетние и многолетние двудольные сорняки и не влияющая на зерновые культуры. В основе новой баковой смеси лежат препараты фирмы «Август» в определённой пропорции, что позволило добиться результатов уже на пятый день обработки.

Сейчас новым составом обрабатывают земли в Истре, Рузском и Волоколамском округах. В 2022 году вдоль региональных дорог Подмосковья планируется уничтожить более 3,5 тыс. га борщевика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области разработан метод получения беленой целлюлозы из борщевика.

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