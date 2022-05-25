Салехард, 25 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Ямал готов к пожароопасному сезону. Об этом сообщил в своём телеграм-канале первый заместитель председателя Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников.

Заксобрание ЯНАО Заместитель председателя Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников

На Ямале разработан план тушения лесных пожаров, к работе готовы приступить 598 человек и 127 единицы техники. Обновляются и создаются новые противопожарные разрывы и минерализованные полосы, говорилось 25 мая на заседания комитета по экологии, промышленности и ЖКХ Заксобрания ЯНАО.

Точки возгорания в лесах ЯНАО выявлять будут беспилотники и система видео мониторинга «Лесохранитель». Под наблюдением 59 камер находится 38 поселений.

На сегодняшний день на территории региона зарегистрировано 5 природных пожаров на общей площади 20,7 га. Все пожары ликвидированы в первые сутки, отметил Алексей Ситников.