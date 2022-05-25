Иркутск, , 11:11 — REGNUM Иркутская область в первом квартале 2022 года вновь увеличила налоговые поступления в бюджет от предприятий лесой-промышленного комплекса: общая сумма составила 3,6 млрд рублей, сообщает 25 мая телеграм-канал правительства региона со ссылкой на данные из ежегодного отчета губернатора Игоря Кобзева.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года, это 230,2%.

За использование лесов в бюджеты поступили платы в общей сумме 1,36 млрд рублей, что больше на 18%, чем за тот же период 2021 года.

«В 2021 году мы добились значительного роста налоговой отдачи от лесного комплекса. Объем налоговых платежей в бюджет региона от предприятий этого сектора экономики составил 13,3 млрд рублей, что почти в три раза больше уровня 2020 года. Рост платежей фиксируем по всем направлениям деятельности лесной отрасли: по лесозаготовке и ведению лесного хозяйства — 141,8% (с 1,8 млрд рублей до 2,5 млрд рублей), по деревообработке — 268,9% (с 1,4 млрд рублей до 3,9 млрд рублей), по целлюлозно-бумажному производству – 488% (с 1,4 млрд рублей до 6,9 млрд рублей)», – отметил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, налоговые поступления в областной бюджет от лесопромышленных предприятий в 2021 году увеличились в три раза.

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