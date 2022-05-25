Красноярский край, , 11:10 — REGNUM Поджигателя сухой травы поймали в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в краевой прокуратуре.

Травяной пожар Pxhere.com

17 мая тракторист одного из районных сельхозпредприятий выполнял работы по поручению работодателя и поджёг солому на поле площадью 40 га. Поле расположено в 300 метрах от автомобильной дороги Ужур — Балахта.

В это время по трассе проезжал сотрудник прокуратуры. Он заметил возгорание и «пресёк незаконные действия».

По результатам проверки в организацию внесено представление. В отношении виновного возбуждено административное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Нарушителю грозит штраф от 15 до 30 тыс. рублей.

Добавим, в Красноярском крае прокуратура продолжает проверки в сфере противопожарной безопасности в пожароопасный период.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральных районах Красноярского края 26–27 мая местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

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