Московская область, 26 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Известие о том, что автомобильный концерн Mercedes-Benz планирует продать завод в подмосковном Есипово, опечалило доктора экономических наук Никиту Кричевского. В своем телеграм-канале 26 августа он отметил, что завод не сможет собирать Mercedes-Benz:

«Mercedes-Benz все-таки продает свой завод по сборке автомобилей, расположенный в подмосковном Есипово. Завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» на 20% принадлежал СП «Даймлер КамАЗ Рус» (то есть, Mercedes-Benz AG), а 80% — головной компании Mercedes-Benz AG. Покупателем, скорее всего, станет дилер «Автодом», в переговорах принимает участие Корпорация развития Московской области. В авторитейле рассказали, что будет комплексная сделка, «в которую также включены права дистрибутора марки на российском рынке».

По всей вероятности, завод в Есипово не сможет собирать Mercedes-Benz, так как для этого нужны поставки авторизованных комплектующих, а это упирается в антироссийскую позицию головной структуры. Видимо, Mercedes-Benz как прежде будут таскать из-за границы. Кроме того, не исключено вхождение в новую структуру вездесущих китайцев. Эх, жаль, хорошие собирались машины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что немецкий концерн Mercedes-Benz планирует продать принадлежащий ему завод в Московской области, 25 августа известил «Коммерсант». По данным издания, претендентами на приобретение актива стали несколько компаний.

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