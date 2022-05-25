Москва, 25 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. На ближайшем заседании Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку на 0,5% или на 1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Сейчас ключевая ставка ЦБ находится на уровне 14%. И решение о ее снижении зависит от состояния экономики, перестройки технологических процессов и восстановления импорта. По моему мнению, 10 июня можно ожидать снижения ключевой ставки на 1% или на 0,5%. Кроме того, до конца года ключевая ставка может опуститься до 10%», — сказал Щербаченко.

По его словам, уменьшение ключевой ставки может позитивно сказаться на восстановлении интереса населения к ипотечным кредитам, открытии новых бизнесов или поддержании старых за счет кредитов.

«Существуют разные прогнозы относительно будущего ключевой ставки, — уточнил Щербаченко. — Прогноз первый — ключевая ставка до конца 2022 года 14%. Для этого необходима подстройка экономики под текущие реалии. Второй сценарий — ключевая ставка 10-12%. Такой результат можно ожидать, если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку на каждом заседании постепенно и равномерно. Для этого необходимо налаживание поставок с помощью параллельного импорта. Третий сценарий — ключевая ставка 5-7%. Резкое снижение ключевой ставки на каждом заседании Совета директоров ЦБ по 2-3%».

Как пояснил Щербаченко, этот сценарий возможен при восстановлении объемов импорта и снижения дефицита товаров, сырья и комплектующих.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Белянчикова объяснила, в каком случае РФ не избежать возврата к высокой ключевой ставке Банка России.