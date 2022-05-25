Казань, , 11:09 — REGNUM В компенсации доходов, недополученных из-за QR-кодов в начале 2022 года отказали перевозчикам в Татарии. Об этом заявил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В январе и феврале в общественном транспорте продолжали действовать QR-коды, а перевозчики исполняли постановление правительства РТ №1100. Пассажиропоток в январе и феврале не восстановился», — цитирует «Татар-информ» Темлякова.

Также не получили помощь за ноябрь–декабрь 2021 года работающие на муниципальных маршрутах предприятия.

На запрос перевозчиков ответили, что в республиканском бюджете не предусмотрены средства на возмещение недополученных доходов от введения QR-кодов.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии система QR-кодов в общественном транспорте действовала с 22 ноября 2021 года по 21 февраля 2022 года.

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