Москва, , 11:08 — REGNUM Если расходы российского бюджета будут расти и включатся другие инфляционные механизмы, то есть проявится отложенный отрицательный эффект от санкций и контрсанкций, то возврата к более высокой ставке не избежать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Есть все основания полагать, что при отсутствии серьезных шоков ставка ЦБ РФ в ближайшие месяцы будет снижена еще на несколько пунктов, — сказала Белянчикова. — Это поможет снизить долговую нагрузку на российских производителей, которые обратятся за новыми кредитами, и в определенной степени избавит государство от их поддержки с помощью субсидий. К концу года, впрочем, возможности для снижения ставки будут, скорее всего, исчерпаны. Если расходы бюджета будут расти и включатся другие инфляционные механизмы, то есть проявится отложенный отрицательный эффект от санкций и контрсанкций, то возврата к более высокой ставке не избежать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Луняков оценил вероятность того, что вскоре Банк России снова понизит ключевую ставку.

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