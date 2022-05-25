Москва, 25 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила вклад администрации Ленинградской области, которая направила жителям Донбасса несколько конвоев гуманитарной помощи, передает 25 мая корреспондент ИА REGNUM.

council. gov. ru Председатель Совета Федерации (СФ) Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

«Из вашего региона на Донбасс передано уже несколько конвоев гуманитарной помощи, это очень важное, благородное дело. Хочу поблагодарить каждого, кто откликнулся на чужое горе, поддержал людей в столь тяжелое для них время», — отметила Матвиенко на «Часе Ленинградской области» на заседании Совета Федерации.

Напомним, с начала специальной военной операции России на Украине Ленинградская область направила более 35 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.