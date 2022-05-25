Бали, Индонезия, , 11:06 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо изложил четыре концепции устойчивости к рискам стихийных бедствий в мире в своем выступлении на 7-й Глобальной платформе по снижению риска бедствий на Бали 25 мая, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

«Долговечность и готовность к стихийным бедствиям будут определять количество потерь, которые придется нести из-за стихийных бедствий. Чем больше неподготовленность, тем больше потери», — заявил президент Индонезии.

Во-первых, мир должен укреплять институты, реагирующие на стихийные бедствия. Во-вторых, каждая страна должна инвестировать в науку, технологии и инновации. В-третьих, создать инфраструктуру, устойчивую к стихийным бедствиям и изменению климата. В-четвертых, мир должен быть привержен реализации глобальных соглашений на национальном и местном уровнях.

Индонезия также готова поделиться опытом и знаниями в области смягчения последствий стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии заявило, что по состоянию на 23 мая 2022 года число случаев заражения острой инфекции гепатита, достигло 16.

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